ESCLUSIVA – M. Morales (all. Brescia femm.): “La formula poul scudetto? La considero interessante. Crescita tattica del movimento in rosa”

Siamo alle fasi finali degli Europei femminili ed ora davvero il dettaglio farà la differenza. Chi tra Francia, Germania, Inghilterra o Svezia, sarà incoronata regina? Di questo ma anche sulla prossima stagione agonistica della serie B femminile, ilnapolionline.com ha intervistato il neo allenatore del Brescia femminile, Massimo Morales.

Per Sky stai commentando gli Europei femminili. Un tuo bilancio personale sul piano tecnico-tattico? “Riguardo gli europei: ci sono calciatrici tecnicamente molto valide, anche nelle squadre sulla carta meno forti: e tatticamente c’è stato un netto miglioramento generale della fase difensiva”.

Prime sensazioni da neo allenatore del Brescia femminile in vista della prossima stagione? “Personalmente per me è l’anno zero nel calcio femminile. Le sensazioni sono buone anche perché il gruppo è forte, integrato da nuovi arrivi di buona qualità. Sono molto motivato e spero di poter dare il mio contributo per un ulteriore crescita di questa squadra”.

Infine la prossima serie B, con la formula poul scudetto, sarà una sorta di A2. Cosa ne pensi in merito? “L’ambizione è quella di arrivare più in alto possibile. Quest’anno sarà ancora più difficile dello scorso anno, vista la concorrenza, anche se la nuova formula regala una possibilità in più a chi aspira alla promozione. Trovo la formula interessante”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

