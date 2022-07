Abbonamenti azzurri, prezzi ed agevolazioni per donne e coppie

Il Napoli non ha al momento comunicato se farà, o no, abbonamenti per il girone di Champions: non ne ha mai fatti. I prezzi per il campionato? Le Curve inferiori costeranno 195 euro, per le donne 175 euro, per una coppia 136,50 euro e per i figli Under 14 97 euro. Le Curve superiori l’intero 305. Poi ci sono i Distinti inferiori che costano 390 euro, per le donne 351, la coppia 273, gli Under 14 195 euro. I Distinti superiori l’intero 570, le donne 513, la coppia 399, gli under 14 285. La Tribuna Nisida: intero 770 euro, la coppia 539, gli Under 14 385. Tribuna Posillipo: intero 1030 euro, donne 927 euro, coppie 721, Under 14 521 euro. Insomma, la voglia di vedere lo stadio pieno c’è. Campagna abbonamenti che parte per ultima rispetto a Inter, Milan, Juventus, Roma e le altre big della serie A, ma c’è tempo ancora un mese perché la prima in casa è con il Monza è il 21 agosto.

Il Mattino