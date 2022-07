A Victor piace tanto il wrestling, di un lottatore non perde mai un incontro

Dalla lunga esclusiva del CdS, un estrapolato:

Com’è il suo rapporto con Spalletti?

« E’ un allenatore top: ogni giorno tenta di motivarmi e di farmi sfruttare al massimo il potenziale che ho. Penso che sia il tecnico ideale per me in questa fase: lui è una delle ragioni per cui do sempre il massimo. Sono felice quando è soddisfatto delle mie prestazioni» .

Drogba ha parlato molto bene di lei.

« E’ il mio idolo, il mio esempio: mi ha sempre motivato a diventare quello che sono e un giorno spero di avvicinarmi a lui. Oggi m’ispiro anche ad Harry Kane, ma in giro ci sono molti attaccanti che mi piacciono e dai quali possono imparare qualcosa » .

Oltre al calcio cosa le piace?

« L’Nba e soprattutto il wrestling: il grande Randy Orton è il mio preferito, non mi perdo mai un incontro. E poi amo il rap, mi piace la musica che arriva dall’anima: quando l’ascolto mi sento ispirato. Mi ricordo dov’ero prima, quello che ho passato, e dove sono oggi. La musica, comunque, dipende dal mood: se devo riflettere, pensare profondamente, preferisco musica soft » . Fonte: Cds