Zielo e Fabian, pensieri del West Ham con Barak sullo sfondo

In questa sessione di mercato estivo il West Ham ha deciso di fare la spesa in Italia. Il club londinese, dopo aver acquistato Gianluca Scamacca dal Sassuolo, vuole andare dal Napoli per Fabian Ruiz e Zielinski. Come riporta il CdS, il centrocampista spagnolo avrebbe detto di no alla società degli “hummers”. Sul calciatore polacco invece è arrivata l’offerta di 20 milioni, il club azzurro ha rifiutato, ne vuole 40 e poi ci sarebbe da trovare l’accordo con l’ex di Empoli e Udinese. In caso di addio di uno dei due calciatori, sullo sfondo c’è Barak dell’Hellas Verona.

La Redazione