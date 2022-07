Tragedia nel Calcio giovanile: muore a 20 anni in una partitina amichevole

Tragedia – Il dramma che non ti puoi aspettare mai. Giovane, 20 anni, amante dello sport e del calcio tanto da essere passato anche per le giovanili del Cagliari. Ma il destino è ingovernabile: Andrea Musiu, 20 anni appunto, ieri giocava una partitella con gli amici quasi all’ombra dello stadio Sant’Elia. Improvvisamente si è accasciato e non c’è stato più nulla da fare per lui. Centrocampista, nelle giovanili del Cagliari è stato alle dipendenze dell’ex giocatore del Verona Martino Melis allora tecnico delle giovanili del club isolano. “Il Cagliari Calcio – questo il messaggio diffuso del club isolano- piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutto il Club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace”. Fonte: CdS