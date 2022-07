Domenica agro-dolce per il tennis italiano. A Gstaad Matteo Berrettini perde in rimonta contro Ruud per 3-6; 7-6; 6-2, sfiorando nel secondo set la vittoria. Ad Amburgo invece la grande gioia di Lorenzo Musetti che sconfigge il diciannovenne Carlos Alcaraz per 6-4; 6-7; 6-4. Prima vittoria per il 2001 di Carrara in carriera.

Gstaad – Ruud-Berrettini 3-6; 7-6; 6-3

Amburgo – Musetti-Alcaraz 6-4; 6-7; 6-4

La Redazione