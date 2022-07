Sul taccuino di Giuntoli un gioiellino del Sassuolo

Giuntoli annota – Simeone non è l’unica pista che sta prendendo in considerazione il Napoli per l’attacco visto che negli ultimi giorni si sono fatti sempre più insistenti i sondaggi per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo accetterebbe volentieri la destinazione Napoli, ma il club emiliano per ora ha alzato il muro anche perché il West Ham è a un passo dal prendere Scamacca e a quel punto il Sassuolo non vorrebbe privarsi di un altro attaccante. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe disposto a versare 30 milioni nelle casse del Sassuolo, ma la trattativa è ancora alle sue battute iniziali. Fonte: Il Mattino