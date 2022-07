SSCN – Secondo giorno di allenamento a Castel Di Sangro, il report. Terapie per Contini

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in campo ha svolto torello e partita a tema a campo ridotto. Ounas ha svolto personalizzato in campo. Fabian e Zanoli hanno svolto lavoro preventivo in piscina.

Ambrosino ha svolto parte della seduta personalizzata in campo e parte in gruppo.

Contini terapie per un trauma contusivo al piede sinistro.

Domani mattina allenamento a porte aperte, nel pomeriggio la seduta sarà a porte chiuse. Questo è il report della SSCN

