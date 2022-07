SKY – Sondaggio concreto del Napoli per Kepa. Un club inglese su Neto

Nel corso dell’edizione serale di calciomercato su Sky Sport 24, si sono fatti gli ultimi aggiornamenti sulle strategie del club azzurro. “Ci sono novità in casa Napoli per il ruolo del portiere. Ieri De Laurentiis aveva accennato che vuole in rosa due portieri forti per la prossima stagione. Piace Neto anche se sull’ex di Fiorentina e Juventus, c’è il Fulham. Ecco che nelle ultime ore c’è stato il forte interessamento per Kepa del Chelsea. Il giocatore vuole fare una nuova esperienza e il club azzurro aspetta che la società inglese partecipi all’ingaggio. Per Kim infine domani è il giorno della chiusura con il Napoli, si stanno limando gli ultimi dettagli sul contratto”.

