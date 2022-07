SERIE A FEMMINILE – Moeka Minami passa all’A.s. Roma

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Moeka Minami. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024.

Moeka Minami è la prima giapponese a vestire la maglia giallorossa.

“È un onore entrare a far parte di un grande club come la AS Roma”, ha spiegato Moeka. “Sarà la mia prima esperienza all’estero, sto provando tante sensazioni, ma quella più forte è la gioia di poter giocare per la Roma”.

Fonte: asroma.com