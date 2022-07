Sbarca Kim, un gigante per Luciano Spalletti

Questione di dettagli. Ecco quello che manca prima che Kim possa essere a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. L’accordo con il giocatore e con il Fenerbahce c’è, e allora all’appello mancano solo delle minuzie burocratiche. Il Napoli, però, è fiducioso, a partire da Luciano Spalletti che spera di avere il difensore coreano a disposizione qui nella seconda fase del ritiro, a Castel di Sangro, già nella prossima settimana. Per quanto riguarda gli aspetti economici, tutto è legato solo al pagamento della clausola rescissoria che lega Kim al club turco, e il Napoli è oramai deciso a versare l’intera somma (circa 20 milioni di euro) e assicurarsi il giocatore per le prossime stagioni. Filtra l’ottimismo e infatti il coreano potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, per poi unirsi al resto del gruppo giorni successivi. Il suo arrivo a Castel di Sangro sarà utilissimo per accelerare il processo di integrazione all’interno del gruppo e aiutarlo a farsi trovare pronto per l’inizio del campionato a metà agosto. Fonte: Il Mattino