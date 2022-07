Salernitana, è fatta per il ritorno di Bonazzoli: le cifre

Era atteso ed è tornato. Dopo le voci e le trattative delle ultime settimane, Bonozzaoli ritorna in quel di Salerno, questa volta a titolo definitivo. La società granata ha trovato un accordo con la Sampdoria per il costo del cartellino sui 4,5 milioni di euro e con il giocatore per l’ingaggio. L’attaccante italiano è atteso a Salerno forse già lunedì per visite mediche e firme. Poi raggiungerà i compagni in ritiro. Bonazzoli torna in granata dopo aver segnato 10 gol in 31 presenze.

