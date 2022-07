Primo allenamento al Patini tra il fiato sospeso per Meret, e le ovazioni per Rui e Osimhen

Il Napoli si trova a Castel Di Sangro da ieri, per il secondo ritiro del Napoli dopo quello di Dimaro, prima dell’inizio di campionato. Subito a lavoro, gli azzurri sono stati acclamati allo stadio Patini, ma non sono mancati colpi di scena, come scrive oggi Il Mattino. “Anche al Patini l’atmosfera non è cambiata. L’ingresso della squadra in campo è stato accompagnato da una vera e propria ovazione. Il settore Distinti, quasi del tutto esaurito, ha cantato per tutta la durata del primo allenamento in Abruzzo della squadra, salvo rimanere col fiato sospeso per qualche minuto, quando Alex Meret ha accusato un leggero fastidio alla mano e ha richiesto l’intervento dello staff sanitario del Napoli. Un po’ di ghiaccio e tutto è passato, con il sospiro di sollievo da parte di tutto lo stadio. Durante l’allenamento Mario Rui e Osimhen sono stati tra i più acclamati e hanno ricambiato l’affetto dei tifosi con saluti alla tribuna. Anche Luciano Spalletti ha salutato tutti i tifosi e ha ricevuto tanti applausi”