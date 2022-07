Per adesso Gaetano resta in azzurro, ma la Cremonese pressa e potrebbero esserci delle novità

Gianluca Gaetano è col Napoli anche a Castel Di Sangro dove la squadra sta svolgendo il secondo ritiro di preparazione alla prossima stagione. Anche lui, come Zerbin, sono osservati speciali di Spalletti, e per adesso il suo futuro sembra essere azzurro, ma la Cremonese pressa per averlo ancora un altro anno, come scrive oggi Il Mattino. “Gaetano al momento resta in rosa come alternativa in mezzo al campo, ma il suo destino non è detto che sarà scritto interamente a tinte azzurre. La Cremonese continua a essere in pressione sul Napoli per averlo anche quest’anno in serie A dopo la stagione della promozione vissuta da protagonista, ma il club azzurro vuole essere sicuro al cento per cento prima di lasciarlo andare nuovamente”.