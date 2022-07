Osimhen, quando la famiglia scoppia: lacrime da…attori?

Soldi, ovviamente, mai arrivati nelle tasche di Okolo, cognato, né in quelle di Esther, sorella di Victor (Osimhen). Già prima dell’estate la punta nigeriana era stata citata in giudizio dai parenti per l’importo mai corrisposto, ma nelle ultime ore, nella trasmissione social con Daddy Freeze, alla richiesta si non unite le lacrime. «Paga mio marito». Quel pianto, ovviamente, ha fatto il giro della rete. Interrogato da mesi sulla vicenda, Osimhen non ha mai avuto alcuna uscita pubblica per la questione. Ha rifiutato interviste ai canali nigeriani e non vuole saperne di essere tirato in ballo da parenti che, al momento, rifiuta anche di sentire al telefono. Sui social, però, il ribollente Victor non manca di farsi notare: «Che bravi attori. Fantastici» le parole che l’azzurro ha scritto attraverso una storia dal suo account Instagram nelle scorse ore.

IL Mattino