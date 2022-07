Nonostante il malcontento, Il Napoli è stato accolto da cori e applausi a Castel Di Sangro

Non tira una buona aria in casa Napoli, tra molti tifosi e la società è un susseguirsi di botta e risposta dopo l’addio di giocatori che rappresentavano lo zoccolo duro della squadra. Ma a Castel Di Sangro, dove il Napoli è in ritiro prima dell’inizio di campionato, i tifosi hanno accolto i loro beniamini con entusiasmo, come scrive oggi Il Mattino. “L’arrivo del Napoli a Castel di Sangro è stato accolto con il giusto entusiasmo da parte dei tifosi e al momento dell’ingresso del pullman della squadra presso l’hotel Aqua Montis di Rivisondoli sono arrivati applausi e cori di incitamento. «Forza Napoli, sempre e comunque», grida un tifoso, mentre i suoi vicini battono le mani con enfasi. La squadra è arrivata intorno alle 13, preceduta da Luciano Spalletti (che si era anticipato già in mattinata) e seguita da Aurelio De Laurenttis. Il presidente è stato l’ultimo a raggiungere il ritiro nel primo pomeriggio ed è rimasto lì anche per il resto della giornata. Circa 150 tifosi erano all’esterno dell’hotel per accogliere la squadra e tutti hanno aspettato il passaggio del pullman per incitare gli azzurri. Maglie, bandiere e qualche sciarpa. «Presidente, regalaci Mertens: è l’unica cosa che ti chiediamo», urlano a squarciagola quattro membri del Club Napoli Piedimonte Matese, rimasti all’esterno dell’hotel per circa 3 ore in attesa dell’uscita dei calciatori alla volta dello stadio di Castel di Sangro”.