Napoli, Osimhen battibecca con Anguissa in allenamento. Spalletti prende provvedimenti

Il Napoli si trova a Castel Di Sangro per il secondo ritiro di preparazione alla prossima stagione calcistica. Oggi durante l’allenamento pomeridiano l’attaccante nigeriano Victor Osimhen ha battibeccato con Anguissa che era entrato in maniera dura su Ostigard. Osimhen ha preso le parti del difensore norvegese, l’ultimo arrivato in azzurro. La rabbia non è passata nemmeno dopo un breve confronto a metà campo con Spalletti, che a quel punto ha deciso di mandarlo anzitempo sotto la doccia. Politano ha provato a calmare il compagno, senza riuscire nell’intento, con Osimhen che ha preso la via degli spogliatoi dello stadio Patini ancora visibilmente contrariato. Il suo posto è stato poi preso da Ambrosino. Osimhen non partecipa neanche all’esercitazioni sui rigori.