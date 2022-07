Lo stadio Maradona, la tribuna dei 500 e l’orribile copertura…

Tante novità anche per lo stadio Maradona, dice De Laurentiis: «In Comune abbiamo parlato a lungo: vogliamo creare una pedonalizzazione corretta e coerente e dare anche la possibilità di parcheggiare. E’ mia intenzione creare più ascensori e almeno quaranta salottini sulla parte alta di Posillipo e Distinti. E poi un valet parking e una famosa tribuna dei 500 o magari anche 1000 che sarà dotata di un particolare servizio. I lavori allo stadio saranno continui: stiamo mettendo a posto il garage, la sala stampa e gli spogliatoi per gli ospiti. Altrimenti in Champions c’è da vergognarsi. Al Comune ho anche detto: trovate un terreno e io vi costruisco la pista d’atletica, così finalmente possiamo toglierla e avvicinare i tifosi ai propri beniamini. Questo nuovo sindaco (Manfredi, ndr), seppur juventino, non mi ha mai messo i bastoni tra le ruote. Abbiamo creato un tavolo dove tutti svolgono il proprio ruolo nel rispetto reciproco: questo stadio deve essere un asset del Napoli per i prossimi 99 anni. E il Napoli s’interesserà di smontare quella copertura orribile di Italia 90 e dunque di investire quei 70, 100, 150, 200 milioni che potrebbero servire per fare uno stadio modello».

Fonte: CdS