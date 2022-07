In attesa di Kim, Spalletti e la squadra hanno “salutato” i tifosi a Castel di Sangro

Il Napoli e la burocrazia dei contratti, un argomento che nel mercato ritorna di moda, compreso la trattativa per Kim. Il difensore sudcoreano del Fenerbache, da tempo ha detto di sì al club azzurro, ma ancora mancano pochi dettagli per la chiusura della trattativa. L’obiettivo è avere il giocatore nella giornata di domani a Castel di Sangro per conoscere Spalletti e la squadra. L’accordo è su un contratto di 3 anni senza opzione, ingaggio da 2,5 milioni e clausola che vale dal secondo anno per oltre 40 milioni. Nel frattempo ieri la squadra è arrivata in Abruzzo, dove alloggia a Rivisondoli e nel pomeriggio si è allenata al “T. Patini”. Bella scena dei giocatori e del tecnico di Certaldo che sono andati sotto i Distinti ed hanno ricevuto l’applauso della folla partenopea. Da segnalare infine, come riporta il CdS, la splendida rete nella partitella di Osimhen, stop e tiro sotto l’incrocio dei pali.

