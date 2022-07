Il presidente De Laurentiis sul mercato del Napoli: Kim, Simeone ed altro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCN, e tra i vari temi, si è soffermato sui vari nomi che circolano circa il mercato azzurro.

“Simeone a me piace molto, bisogna vedere cosa ne pensa l’allenatore, forse si complementarizza meno di Petagna con Osimhen, però mai dire mai, non è che noi dobbiamo giocare con il 4-4-2. I calciatori non devono offendersi se vengono sostituiti, se abbiamo portato avanti la battaglia per i 5 cambi è perché sono fondamentali. Non è che chi viene sostituito o chi entra nel secondo tempo si deve sentore di categoria B”.

“Kim? Mi intriga avere un coreano anche perché mi intriga mettere insieme la condizione coreana con quella napoletana. Io mi auguravo che arrivasse ieri, il problema è che quando tu negozi e ci sono di mezzo avvocati e procuratori le cose sono complesse perché chiedono la luna”.

“Abbiamo sempre avuto portieri di personalità, i primi due portieri non possono essere di riserva. Il fatto che uno possa risentirsi perché arriva un altro portiere bravo non va bene. Poi è l’allenatore che deve gestire la rosa perché noi avremo molte partite e le insidie degli infortuni sono tante”.