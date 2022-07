Il patron: “Il Napoli resta un’idea meravigliosa, è “vivo, vegeto, fortissimo”

K i m sì: è atteso oggi a Roma. Simeone forse: dipende da Spalletti. Mertens no. «Arrivederci». Aurelio De Laurentiis spazza i dubbi e le incertezze che di una rivoluzione, di un rinnovamento, sono conseguenze inevitabili. E’ finita un’epoca – quella di Insigne, Dries e Kalidou – ma un’altra comincia a prendere forma con le sembianze di giovani volti magari meno noti, ma forse più entusiasti. «Il Napoli è un’idea meravigliosa, non ha bisogno di essere sistemato. Non è successo nulla di grave in itinere: il Napoli è vivo, vegeto, fortissimo». Fonte: CdS