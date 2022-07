Il Napoli ha nel mirino Simeone ma anche un pallino di AdL

Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo e certamente andrà a ritoccare diversi ruoli per accontentare Spalletti. Uno su tutti è l’attacco, dove Petagna è da sempre nelle mire del Monza, oltre ad esserci la volontà dell’ex attaccante di Atalanta e Spal. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è da trovare l’intesa tra i due club. Una volta ceduto “Bulldozer” si andrà dritti sul suo sostituto. In pole position c’è Simone dell’Hellas Verona, anche se le parole di AdL di ieri sera, fanno pensare ad altro. Per questo che ritorna in rampa di lancio l’albanese Broja, visto che il West Ham ha acquistato Scamacca dal Sassuolo. Il Napoli deve prima cedere Petagna e poi farà la sua scelta.

