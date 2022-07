Il grande rifiuto di AdL: “Il Napoli non è in vendita”

Il club non è in vendita, come ha ribadito ieri sera nella lunga intervista a Radio Kiss Kiss il presidente De Laurentiis: «Ho rifiutato un’offerta americana da 900 milioni di dollari nel 2017-2018 e da un anno e mezzo sto ricevendo tante di quelle offerte che rimando al mittente: tre per il Bari da tre fondi e due miliardi e mezzo di euro da un fondo orientale per il mio gruppo. Ma scusa: posso divertirmi ancora?».

Fonte: Cds