Galliani stravede per Petagna e così apre la porta al Cholito

Il Cholito è stato individuato come alternativa (ma non solo) a Osimhen e il Napoli sta definendo tutti gli aspetti del suo trasferimento dal Verona. Prima che si concluda l’operazione in entrata, però, il club azzurro dovrà definire il trasferimento in uscita di Andrea Petagna a Monza. L’operazione procede spedita, anche perché c’è il gradimento da entrambe le parti: Galliani stravede per Petagna e Petagna sarebbe felice di iniziare questa nuova avventura a Monza. Serve ancora qualcosina, però, prima che il trasferimento si concretizzi definitivamente e quindi anche Simeone deve aspettare prima di poter diventare a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Con il Verona l’accordo si chiuderà sui 20 milioni di euro, a dimostrazione anche della volontà da parte del club azzurro di puntare forte su un giocatore che non arriverà solo con il compito di essere il vice-Osimhen. Il Cholito, infatti, ha tutte le carte in regola per poter giocare anche in coppia con Victor e ambire a una maglia da titolare in una stagione ricca di impegni ravvicinati. Fonte: Il Mattino