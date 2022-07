Donne e ragazzi tra i privilegiati della campagna abbonamenti

Chiarissima è la campagna abbonamenti: comincerà domani. «Sì, con parecchie novità: abbiamo previsto tariffe scontate per la famiglia e per le donne. Sconto del 50 percento per i figli under 14, sconto del 30 percento per il secondo componente della coppia. Ovvero: il marito paga l’abbonamento per intero e la moglie il 70 percento. E i figli under 14 il 50. Poi, in generale, le donne avranno uno sconto del 10 percento». La carrellata dei prezzi è articolata: le Curve inferiori a prezzo intero costeranno 195 euro, mentre le donne pagheranno 175 euro; la coppia 136,50 euro; e 97 euro i figli under 14. Le Curve superiori, invece: 305 euro (intero), 274,50 euro (donne), 213,50 euro (la coppia), 152,50 euro (under 14). I Distinti inferiori: 390 euro (intero); 351 euro (donna); 273 euro (la coppia); 195 euro (under 14). I Distinti superiori: 570 euro (intero); 513 euro (donna); 399 euro (coppia); 285 euro (under 14). Tribuna Nisida: 770 euro (intero); 693 euro (donna); 539 euro (coppia); 385 euro (under 14). Tribuna Posillipo: 1030 euro (intero); 927 euro (donna); 721 euro (coppia); 515 euro (under 14).

Fonte: CdS