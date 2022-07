DeLa “svela” il retroscena della trattativa per il rinnovo di Mertens

Uno su tutti: Dries. «Quando i tifosi mi dicono: ma perché non confermi Mertens? Mertens! Mertens a vita… Ma Mertens si è proposto per un’altra stagione perché sa di avere 35 anni e che prima o poi si deve ritirare. Se però anche lui ne fa una questione soltanto di vil denaro, allora devo dire no perché devo difendere le possibilità del Napoli nel rinnovarsi. Se dovessi pagare una cifra sproporzionata al signor Mertens mancherebbe nel bilancio previsionale del prossimo campionato quello che servirebbe per prendere giocatori più giovani. Quando gli ho fatto l’ultima offerta da 4,5 milioni lordi per la prossima stagione, offerta che lui ha rifiutato, gli ho detto: “a te, a tuo figlio Ciro e a tua moglie non posso che augurare il meglio. Ti ringrazio per questi anni che ci hai regalato con tutte le tue straordinarie dimostrazioni di agonismo, capacità, serietà e di serenità che ci hai trasferito con tutti i tuoi straordinari gol, però noi non possiamo andare contro la nostra possibilità e capacità. Del resto devo comprare dei giocatori giovani che rappresentino il Napoli per i prossimi anni».

Fonte: CdS