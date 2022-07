Debutto con un pesante poker e un giallo per l’ex Napoli Koulibaly

E’ vero che calcio d’Agosto, dove le gambe ancora non sono al massimo, ma certo Koulibaly sperava in un debutto diverso con il Chelsea. L’ex difensore del Napoli con i “blues” sono stati sconfitti per 4-0 dall’Arsenal. Per i “gunners” allenati da Arteta vanno a segno: Gabriel Jesus, raddoppio di Odegaard e infine le reti di Saka e Lokonga. Per la cronaca anche un giallo per il difensore senegalese

CHELSEA (ENG): Mendy E., Chalobah T. (dal 45′ pt Sarr M.), Emerson (dal 1′ st Alonso M.), Gallagher C. (dal 1′ st Kovacic M.), Havertz K. (dal 19′ st Batshuayi M.), James R. (dal 28′ st Hudson-Odoi C.), Jorginho (dal 28′ st Ampadu E.), Mount M. (dal 19′ st Ziyech H.), Silva T. (dal 28′ st Koulibaly K.), Sterling R. (dal 1′ st Azpilicueta C.), Werner T. (dal 1′ st Pulisic C.). A disposizione: Bettinelli M., Sharman-Lowe T., Alonso M., Ampadu E., Azpilicueta C., Batshuayi M., Chilwell B., Hudson-Odoi C., Koulibaly K., Kovacic M., Pulisic C., Sarr M., Ziyech H. Allenatore: Tuchel T..

Reti: al 15′ pt Jesus G. (Arsenal (Eng)), al 36′ pt Odegaard M. (Arsenal (Eng)), al 21′ st Saka B. (Arsenal (Eng)), al 45′ st Lokonga A.S. (Arsenal (Eng)).

Ammonizioni: al 15′ st Nketiah E. (Arsenal (Eng)), al 33′ st Odegaard M. (Arsenal (Eng)), al 45′ st Lokonga A.S. (Arsenal (Eng)) al 4′ st Mount M. (Chelsea (Eng)), al 31′ st Alonso M. (Chelsea (Eng)), al 31′ st Ampadu E. (Chelsea (Eng)), al 45′ st Koulibaly K. (Chelsea (Eng)).

