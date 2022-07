Da Monza – Formula da limare per arrivare a Petagna

Il Monza, della premiata ditta Berlusconi/Galliani è a caccia di un centravanti e vuole Andrea Petagna. Al momento è alla ricerca dell’ accordo con il club azzurro, visto che il gradimento del giocatore lo ha già acquisito. l’attacco dei brianzoli. Ciò che non convince gli azzurri è la formula. Prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A, la società di De Laurentiis preferirebbe una cessione immediata. Resta dunque da limare qualche dettaglio e durante la prossima settimana dovrebbe definirsi il tutto. Oltre a quello dell’ attaccante del Napoli, come scrive Tuttomonza, ci sono altri due nomi top sul taccuino del duo Antonelli-Galliani: Andrea Belotti e il sogno Mauro Icardi, con l’ingaggio da 12mln a renderlo al limite dell’impossibile.