Casarin, ex arbitro: “La tecnologia comanderà, all’arbitro resterà poco”

Paolo Casarin, ex arbitro, ha scritto sul Corriere della Sera, circa le nuove regole riguardanti il fuorigioco, che prima erano totalmente diverse. “La tv mostrava errori arbitrali decisivi: per questo la tecnologia arrivò a certificare i gol sulla linea (Glt); poi gli arbitri accolsero la VAR come la cintura di salvataggio per i rigori. Non bastasse si cercò di vedere rigori inesistenti per fare più gol e ora si prova il fuorigioco semiautomatico. È una buona idea: ma i fuorigioco sono pochi e forse scompariranno quelli da interferenza in area. La tecnologia comanderà, all’arbitro resterà poco, visto che i suoi fischi meditati a metà campo rallentano il gioco e l’involontarietà in area è diventata colpa. Non sarà un calcio per tutti“,