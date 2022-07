Ad ogni cambiamento sorgono sul Napoli i soliti sospetti!

Nonostante tutto, il presidente chiede fiducia ed entusiasmo: «Quando in passato abbiamo cambiato molti giocatori e tanti giovani sono arrivati, tra cui Mertens e Koulibaly, il tifoso era dubbioso. Storceva il naso anche all’arrivo di Cavani, forse. Non so. Poi però da noi, non si sa perché, c’è un terreno fertile e tutti diventano dei campioni straordinari: sarà l’aria di Napoli!». E ancora: «Veniamo fuori da un periodo unico e speriamo irripetibile che è quello del Covid: quando a un certo punto perdi più di 200 milioni, in un contesto di calcio italiano dove nell’ultimo biennio si perde un miliardo e ottocento milioni e dove sono già stati persi 5 miliardi, c’è l’incertezza e ti senti frustrato». A proposito: «A volte certe risposte vengono male interpretate: mi scuso profondamente di questo misunderstanding se qualcuno ha provato dolore quando ho parlato di vessati».

Fonte: CdS