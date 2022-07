A. Giordano (Cds): “Rivoluzione  nella favola. L’anno zero del Napoli”

L’editoriale di Giordano sul CorrSport:

“Se per caso non fosse chiaro, questo è l’anno zero del Napoli: e per chi non l’avesse capito, o volesse sfuggire alla limpida rappresentazione del “progetto”, la rivoluzione è nei fatti, scritta e persino strillata dal mercato, sottolineata dalla separazione dolorosissima da Koulibaly, Insigne e Mertens, ribadita dalla scelta in linea con un principio identitario riafferrato disperatamente ed espresso attraverso Kvaratskhelia (21), Ostigard (22), Olivera (24) e Kim (25) e che potrebbe essere concettualmente rafforzato da Gaetano (22) e da Zerbin (23).