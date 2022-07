TENNIS – Prima finale in carriera per il classe 2002 Musetti

Per il tennis italiano è un sabato da ricordare. Dopo Matteo Berrettini che a Gstaad ha sconfitto Thiem per 6-1; 6-4, anche Lorenzo Musetti fa altrettanto. Il ragazzo classe 2002 di Carrara ha sconfitto l’argentino Cerundolo per 6-3; 7-6. Ora l’italiano attenderà il vincente tra Alcaraz e Molcan, ma è la sua prima finale in carriera. Insomma sempre più competitivo il tennis italiano.

La Redazione