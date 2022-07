TENNIS – Matteo Berrettini conquista la finale a Gstaad

Nonostante il Covid e gli infortuni, il tennis italiano ha in Matteo Berrettini un atleta incredibile, nella testa e nella tecnica. L’atleta nativo di Roma, dopo aver vinto a Stoccarda e il Queen’s, quest’oggi ha vinto in semifinale a Gstaad contro Thiem per 6-1; 6-4. Ora Berrettini attenderà il vincente tra Ruud e Ramos Vinolas. Ad Amburgo più tardi scenderà in campo Lorenzo Musetti che sfiderà l’argentino Cerundolo.

La Redazione