Spalletti e i due ruoli per il “Cholito” Simeone

Nel calcio moderno gli allenatori hanno come pensiero tattico di schierare i calciatori come i classici jolly, ovvero saper fare un po’ di tutto nella squadra. E’ il caso, come riporta il Corriere dello Sport, di Giovanni Simeone, obiettivo di mercato del Napoli. L’ex di Genoa, Fiorentina e Cagliari, ora all’Hellas Verona, può giocare come partner di Osimhen, ma anche alle sue spalle. Senza contare che sa attaccare la profondità ed è uomo d’area. Cosa manca per avere il “Cholito”? Semplice, che ci sia la cessione di Petagna al Monza, poi si andrà dritti sul calciatore argentino. Con gli scaligeri l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto di 16/17 milioni, poi Spalletti potrà avere il jolly offensivo per la felicità anche di Osimhen.

La Redazione