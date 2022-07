Si attende la revisione dei contratti e poi via libera all’arrivo di Kim. La clausola c’è!

Il difensore sudcoreano Kim Min-jae sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la trattativa con il Fenerbahce è in dirittura d’arrivo. Difatti si sta procedendo alla revisione dei contratti: in caso di esito positivo, il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì 25 luglio. KimMinJae arriverà al Napoli dal Fenerbahce per 19,5 milioni di euro (pagamento della clausola rescissoria). Contratto fino al 2025 (2,5 milioni di euro/anno) con opzione per altri 2 anni. Ci sarà una clausola rescissoria (42 milioni di euro) valida da luglio 2024.