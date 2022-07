SERIE B FEMMINILE – Martina Toniolo ad un passo dalla Lazio Women

La prossima serie B femminile sarà una sorta di A2 visto il valore delle squadre come Lazio Women, Hellas Verona, Napoli e Brescia su tutte. Il club biancoceleste, come riporta tuttocalciofemminile.com, è vicinissimo all’ingaggio della centrocampista Martina Toniolo. L’ex calciatrice di Empoli Ladies e Napoli femminile, sarebbe un’importante tassello per la Lazio Women e manca davvero poco per il tanto atteso sì.

La Redazione