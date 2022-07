SERIE B FEMMINILE – Caterina Fracaros in prestito al Brescia Fc

Il Brescia Calcio Femminile comunica che ha acquisito a titolo temporaneo dall’Inter le prestazione sportive della calciatrice Caterina Fracaros.

Fracaros, 21 anni appena compiuti, ed originaria di Cervignano nel Friuli, nella scorsa stagione ha giocato nel Cittadella. Inizia a giocare a calcio a 5 anni con i maschi, poi Pordenone, Tavagnacco con esordio in Serie A e Inter. «Sono molto fiduciosa – le sue prime parole da nuova Leonessa – perché il Brescia ha grande tradizione e so che è una società seria e professionale. Sono convinta che faremo bene, cercando di portare a casa degli ottimi risultati. Sono molto contenta». Sulle sue caratteristiche: «Sono molto testarda, ma ho grande spirito di squadra. Sono estroversa, e lego molto facilmente con le compagne. Dal punto di vista tecnico c’è sempre da lavorare per crescere, però sono sicura che con mister Morales miglioreremo tanto, tutte». Tatticamente, Fracaros è un vero e proprio jolly della fascia sinistra: «Ho iniziato da esterno offensivo, poi progressivamente sono arretrata. Il mio ruolo naturale sarebbe il terzino, ma nella scorsa stagione a Cittadella ho giocato anche da centrale di sinistra in una difesa a tre e anche da quinto di centrocampo». Un ultimo pensiero per i tifosi: «Sono fantastici, tra i migliori d’Italia. A loro chiedo di continuare a seguirci come hanno sempre fatto, e sostenerci perché il loro supporto sarà importante».

Fonte: bresciacalciofemminile.it