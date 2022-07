Report allenamento, primo giorno in Abruzzo – Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro aerobico con e senza palla, esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas ha svolto personalizzato in palestra. Zedadka ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.

dal sito ufficiale della SSCN