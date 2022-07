Prima amichevole di lusso del Napoli aspettando Montella e Balotelli

Il Napoli è arrivato oggi a Castel Di Sangro dove disputerà le quattro amichevoli di lusso, come scrive Il Mattino. Si parte subito forte, la prima amichevole contro l’Adana Demispor del napoletano Vincenzo Montella e Balotelli, uno che più volte è sembrato nei radar azzurri viste anche le necessità affettive. In totale saranno quattro le amichevoli che attendono la squadra di Spalletti: dopo i turchi dell’Adana (27 luglio ore 20.30) ci saranno tre spagnole come Mallorca (31 luglio ore 20.30), Girona (3 agosto ore 18.30) e poi la chiusura contro l’Espanyol, la sera del 6 agosto (ore 19). Al triplice fischio ci sarà il rompete le righe, ma solo per qualche ora visto che una settimana dopo comincerà la nuova Serie A. In mezzo al programma di amichevoli – giocate tutte allo Stadio Patini, che sin dal primo anno ospita le sedute della squadra – tanti allenamenti per gli azzurri con e senza tifosi: confermata la formula già vista a Dimaro, con il doppio allenamento prima mattutino (ore 10) e poi pomeridiano (ore 17.30). Saranno sette gli allenamenti a porte chiusi previsti dal club – ma possono variare in base agli sviluppi del ritiro – con il patron atteso in Abruzzo.