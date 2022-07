Per Kim siamo ai dettagli. Entro lunedì le visite mediche

Il difensore Kim Min Jae è sempre più vicino al Napoli, ma mancano ancora i famosi dettagli, ovvero completare l’iter burocratico con l’entourage del giocatore sudcoreano. In linea di massima si è fatto tutto, però si sa che i contratti del club azzurro sono dettagliati e lunghi al tempo stesso. Secondo il CdS, la società di De Laurentiis pagherà al Fenerbache 20 milioni in due rate. Kim guadagnerà per i prossimi 3 + 2 di opzione 2,5 milioni e all’interno c’è la clausola di 45 milioni, che varrà dal secondo anno in poi. Per le visite mediche potrebbero esserci domani o al massimo lunedì e solo dopo arriverà a Castel di Sangro dove la squadra preparerà la seconda parte del ritiro in vista del campionato.

La Redazione