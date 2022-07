In uscita c’è Ounas, l’attaccante franco-algerino seguito in Italia da Torino e Bologna e che è monitorato anche da club all’estero, in maniera particolare da quelli di Ligue One: possibili mosse in tal senso da parte del Nizza e dell’Olympique Marsiglia. La sua cessione potrebbe accelerare il discorso per l’entrata di un esterno di attacco. Tutte le situazioni, a cominciare da quella di Delofeu sono finite in stand by.

Il Mattino