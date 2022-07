Osimhen, lite social con la sorella in lacrime: «Straordinaria attrice»

Continua il caso familiare che riguarda Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli non avrebbe, infatti, pagato alcune commissioni di mercato al cognato e ex agente Osita Okolo, che adesso insieme alla sorella dell’azzurro chiedono giustizia. È stata proprio la sorella di Osimhen a chiarire la vicenda ai media nigeriani, chiedendo il pagamento delle commissioni dovute e scoppiando a piangere in diretta. A quelle immagini ha risposto proprio l’azzurro via social: «Che grandi attori. È bellissimo» con una fragorosa risata