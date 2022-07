Nessuna offerta, nessun rinnovo: lo spinoso caso Fabian

Una delle situazioni più spinose riguarda Fabian Ruiz. Anche se Giuntoli in conferenza ha fatto riferimento ad attese tranquille e dialogo tra le parti, si sa quanto successo con Milik in una situazione simile. Il Napoli s’aspetta, come riporta anche il CdM, che lo spagnolo faccia una scelta: rinnovi il contratto in scadenza a giugno 2023 o porti delle proposte congrue, almeno tra i 25 e i 30mln di euro, ma al momento non ci sono offerte. Il centrocampista è molto stimato da Spalletti, quindi si spera che possa giocarsi tranquillamente il suo ultimo anno in azzurro, perchè ormai è chiaro che sia attratto dalla prospettiva di finire a parametro zero per attrarre soprattutto le big di Spagna e poter tornare a casa. Desiderio, tra le altre cose, mai nascosto.