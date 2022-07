Napoli, quattro i nomi in lista per il vice-Meret, l’ultimo arriva dalla Croazia

Il mercato del Napoli procede e va spedito, specie per rinforzare le zone del campo che necessitano di alternative e supporti. Uno di questi è sicuramente l’ultimo uomo, perchè il solo Alex Meret, titolare per la prossima stagione non basta. Stando a quanto riportato da Repubblica, sono quattro i nomi nel mirino: Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga rappresentano soluzioni top, ma ce ne sono anche altre come Neto, in uscita dal Barcellona, e il croato Ivica Ivusic.