Milan, De Ketelaere costa un po’ troppo, quindi spunta Zielinski

De Ketelaere il gioiellino belga del Bruges è nel mirino del Milan. “Il Bruges chiede 35 milioni perché sa che il Leeds per CDK è pronto a spenderne 40… e questo sicuramente non mette di buon umore i belgi. Il Milan invece propone sempre 30milioni più 2 di bonus perché questa è la valutazione che ritiene corretta” scrive La Gazzetta dello Sport, quindi c’è il rischio che i rossoneri non riescano a prendere il calciatore. La prima alternativa è Ziyech del Chelsea, ma lo stipendio di 6 milioni netti risulta alquanto oneroso, per cui spunta il nome dell’ azzurro Zielinski. Ancora la rosea scrive: “Un altro piano B – o meglio, un altro piano Z – porta a Zielinski, dal 2016 al Napoli. Polacco, 28anni, non è più giovanissimo ma conosce benissimo la Serie A: 298 presenze tra Udinese, Empoli e Napoli. Il Milan lo apprezza per il talento e la capacità di essere decisivo, magari troppo discontinuo ma decisivo, ma non ci sono stati ancora contatti con il Napoli, che per lui al West Ham ha chiesto 40 milioni”