Mertens si allena con la “maglia” della Nigeria. C’è ancora un barlume per il belga

Fa strano vederlo allenar si da solo con la maglia della Nigeria del terzino del Torino Ola Aina e non con quella del Napoli che ha indossato fino a pochi mesi fa. Dries Mertens è uno svincolato di lusso dopo la scadenza del contratto e l’accordo mancato con De Laurentiis. In teoria c’è ancora tempo per aprire una porticina. Il belga è libero di firmare per qualsiasi club ma ha sempre messo il Napoli in cima alle sue priorità, eppure l’intesa economica non è mai stata raggiunta nonostante lo sforzo fatto dal Napoli per avvicinarsi alle sue richieste. È stato De Laurentiis, in un confronto coi tifosi in città, a svelare le cifre proposte al belga e rifiutate nonostante un triplo rilancio: «A Mertens abbiamo offerto prima 1,8 milioni, poi 2 e poi 2,4 milioni e lui ha rifiutato». Non ci sono più stati approcci, Mertens aspetta ma il Napoli sonda il mercato per nuovi colpi in attacco solo se partirà qualcuno. Fonte: CdS