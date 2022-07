L’ex Napoli Giaccherini entra nell’azzurro della Nazionale

Continua la scalata di Carmine Nunziata nelle nazionali giovanili, mentre Alberto Bollini scende dall’Under 20 all’Under 19 per cominciare un progetto nuovo e più stimolante (non a caso è considerato un grande “costruttore” di gruppi). Lo scambio di panchine tra i due tecnici permetterà a Nunziata, partito dall’Under 17 (due finali europee consecutive nel 2018 e nel 2019, entrambe perse contro l’Olanda) di proseguire verso il Mondiale Under 20 in Indonesia con i ragazzi del 2003, che a fine giugno ha portato in semifinale all’Europeo Under 19. Confermati Paolo Nicolato all’Under 21 (qualificato all’Europeo del 2023), Daniele Franceschini con l’Under 18 (argento ai Giochi del Mediterraneo), Bernardo Corradi nell’Under 17, Daniele Zoratto con l’Under 16 e Massimiliano Favo all’Under 15.





ARRIVA GIACCHERINI

Nei quadri tecnici resta anche Andrea Barzagli e arriva la ‘new entry’ Emanuele Giaccherini: i due ex Juve metteranno la loro esperienza a disposizione dei gruppi. Quello del Club Italia è un percorso di crescita, come dimostrano le fasi finali continentali U19 e U17 sempre raggiunte nelle ultime tre edizioni (Figc unica federazione a riuscirci) e il quarto posto in entrambi i ranking UEFA. L’obiettivo, secondo il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, «è dare giocatori sempre più pronti a Mancini. Porremo maggior attenzione sugli attaccanti perché è innegabile che ci sia stato un impoverimento nel settore offensivo». Continueranno gli stage del Ct con i migliori talenti e lo scambio di esperienze e valutazioni tecniche tra i vari staff. Fonte: CdS