KK Napoli, in collegamento con Castel di Sangro, luogo in cui è arrivato da poco il Napoli per cominciare la seconda parte della preparazione estiva, comunica che in questa giornata il presidente partenopeo romperà il silenzio e parlerà ai microfoni del network. Tra gli argomenti anche la campagna abbonamenti. La radio ufficiale del club anticipa che chi sottoscriverà l’abbonamento potrà, una volta a settimana, assistere agli allenamenti del Napoli allo stadio.