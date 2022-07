Kim Min Jae, terzo sudcoreano in serie A: le caratteristiche

Kim Min Jae, il terzo sudcoreano ad arrivare in Serie A, già ambientato al clima calcistico europeo giocando con il Fenerbahce e partecipando anche alle coppe europee. Molto forte fisicamente, difficile da superare nell’uno contro uno anche per la capacità di tenere la posizione e il suo grande senso tattico. Venticinque anni, difensore arcigno: già 42 presenze e 3 reti con la nazionale sudcoreana. Il suo piede migliore è il destro, ma nella difesa a quattro può giocare indifferentemente sia sul centro-destra che sul centro-sinistra nella posizione che era occupata nel Napoli da Koulibaly. Un difensore completo e duro al punto giusto negli interventi. Molto forte nel gioco di testa, ottimo senso dell’anticipo, pulito nell’impostazione palla a terra dal basso: con il Fenerbahce ha mostrato in questa stagione un’ottima continuità di rendimento. In precedenza ha vinto due volte il campionato coreano con il Jeonbuk Hyundai.

