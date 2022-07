Il Mattino – “Ricomincio da tre”, il Napoli a Castel Di Sangro per la terza volta

Il Napoli è arrivato a Castel Di Sangro per il secondo ritiro di preparazione alla prossima stagione, dopo quello di Dimaro. E’ il terzo anno che gli azzurri si ritrovano in Abruzzo, come sottolineato oggi da Il Mattino. Ricomincio da tre. Dopo Dimaro, torna anche Castel di Sangro per il terzo anno di fila. Dal Trentino si arriva un po’ più a Sud, ma sempre a tanti metri sul livello del mare di Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si ritrova questa mattina per cominciare la seconda fase di lavoro estivo e dopo i giorni di Dimaro saranno due le settimane di preparazione che gli azzurri vivranno in Abruzzo. Quattordici giorni di allenamenti, ma anche e soprattutto di amichevoli dal respiro internazionale che permetteranno di mettere benzina nelle gambe e soprattutto valutare meglio il livello della squadra nel suo completo, molto più di quanto fatto fin qui in Val di Sole, dove i giocatori erano arrivati nel corso del ritiro perché molti avevano goduto di qualche giorno di riposo in più perché impegnati con le rispettive nazionali.